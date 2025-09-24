Borderlands 4 für Switch 2 verschoben

Bekanntlich sollte "Borderlands 4" am 3. Oktober auch für Switch 2 veröffentlicht werden. Gearbox hat jetzt jedoch bekanntgegeben, dass daraus leider nichts wird.

Einen neuen Termin für die Switch-2-Fassung von "Borderlands 4" gibt es gleichzeitig leider noch nicht. Gearbox erklärt dazu:

"Wir müssen euch mitteilen, dass die Veröffentlichung von Borderlands 4 auf Nintendo Switch 2 verschoben wird. Diese Entscheidung haben wir uns nicht leicht gemacht, aber wir möchten unseren Fans das bestmögliche Spielerlebnis bieten, und dafür benötigt das Spiel zusätzliche Entwicklungs- und Feinarbeitszeit. Wir hoffen, dass wir diese Veröffentlichung auch besser mit der Einführung von Cross-Saves abstimmen können, an denen wir derzeit arbeiten und deren Bedeutung wir uns bewusst sind. Wir werden euch über den neuen Veröffentlichungstermin informieren, sobald wir unsere Pläne vollständig angepasst haben."

Erste Technik-Analysen hatten bereits diesbezügliche Probleme für "Borderlands 4" offenbart, wodurch die Verschiebung der Switch-2-Version nicht ganz überraschend kommt. So geht auf den Konsolen etwa bei längeren Sessions die Bildrate in die Knie. Unsere Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Borderlands 4" erschien am 12. September für PS5, Xbox Series X und den PC.