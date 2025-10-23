Borderlands 4: Horrors of Kairos

2K und Gearbox Software haben heute das kostenlose Borderlands 4 saisonale Mini-Event Horrors of Kairos gestartet.

Vom 23. Oktober bis zum 06. November erwartet euch ein blutiger Albtraum: Ein schauriget Blutregen begleitet alle Welt-Boss Begegnungen, und es besteht eine erhöhte Chance, das brandneue legendäre Tediore-Sturmgewehr "Murmur" oder die Ordensgranate "Skully" zu ergattern.

Zur Feier der Saison könnt ihr ausserdem den "Gourd Your Loins" Kammerjäger-Kopf, der mit allen, spielbaren Kammerjägern kompatibel ist, sowie den Waffen-Skin "Hex Appeal" für alle Waffentypen freischalten, mit folgendem SHiFT Code:

3S6BB-ZXT93-KRT3W-BT3T3-JW6TZ

Zeitgleich erscheint ein Update zum Event, das zahlreiche Stabilitätsverbesserungen, Optimierungen im Mehrspieler-Modus, UI-Verbesserungen, sowie diverse Quality-of-Life Anpassungen in den Bereichen Grafik, Audio und Barrierefreiheit umfasst. Ausserdem wurden umfassende Balancing-Anpassungen, die gemeldete Probleme bei Kammerjäger:innen, Beutesystem, Ausrüstungen und Achievements beheben, für ein noch besseres Spätspiel, Missionsabläufe und eine insgesamt verbesser Spielerfahrung.