Borderlands 4: Neues Charakter-Short

2K und Gearbox Software zeigen heute die offizielle Rafa der Exo-Soldier Charakter-Vorstellung als Teil einer Serie, die alle vier neuen Kammerjäger vorstellt, die auf Kairos für Chaos sorgen.

In dem Charakter-Short zu Rafa, "YOLT", könnt ihr sehen, wie er seine Verbindungen zur Tediore Corporation auflöst und sich auf den Weg macht, ein legendärer Kammerjäger zu werden.

Borderlands 4 erscheint weltweit am 12. September 2025 für die PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie für PC via Steam und Epic Games Store. Vorbestellungen sind ab sofort möglich. Das Spiel erscheint ausserdem am 3. Oktober 2025 für die Nintendo Switch 2. Weitere Informationen zu Vorbestellungen der Nintendo Switch 2-Version werden in Kürze bekannt gegeben.