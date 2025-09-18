Borderlands 4: Offizieller Auszeichnungstrailer

Gearbox hat mittlerweile den offiziellen Auszeichnungstrailer zu "Borderlands 4" veröffentlicht. Diesen solltet ihr euch unbedingt zu Gemüte führen.

Wie bei diesem Trailerformat üblich, bekommen wir hier über eineinhalb Minuten lang eine kurzweilige Mischung aus flotten In-Game-Sequenzen und den Stimmen der Fachpresse geboten. Uns wird also im Prinzip kurz, knapp und präzise erklärt, was von "Borderlands 4" inhaltlich und konzeptionell zu erwarten ist.

Abseits von zahlreichen Trailern wurde kürzlich auch die Post-Launch-Roadmap für "Borderlands 4" vorgestellt. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Borderlands 4" erschien am 12. September für PS5, Xbox Series X und den PC. Die Switch-2-Fassung folgt am 3. Oktober.