Borderlands 4: Offizieller Launch Week Trailer

Gearbox hat mittlerweile den offiziellen Launch Week Trailer zu "Borderlands 4" ins Netz gestellt. Diesen wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Hier werden wir 39 Sekunden lang auf den nahen Launch von "Borderlands 4" eingestimmt. Dabei bekommen wir einige packende Sequenzen geboten, die definitiv Lust auf mehr machen. Obendrauf gibt es einen treibenden und wunderbar dazu passenden Soundtrack.

Vor kurzem enthüllte Gearbox die Post-Launch-Roadmap zu "Borderlands 4". Unsere News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle. Ausserdem stellten uns zahlreiche Trailer bereits die einzelnen Charaktere vor.

"Borderlands 4" erscheint am 12. September für PS5, Xbox Series X und den PC. Die Switch-2-Fassung folgt am 3. Oktober.