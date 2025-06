Borderlands 4: Die Post-Launch-Inhalte

"Ich bin absolut beeindruckt, wie hoch das Team bei Gearbox die Messlatte für Borderlands 4 setzt. Das Entwicklerteam hat ein Premium AAA-Abenteuer kreiert, dass das Gameplay und Storytelling der Serie auf neue Art und Weise weiterentwickelt und dabei weiter die Quintessenz der Borderlands Looter-Shooter-Erfahrung liefert, die die Fans kennen und lieben."

David Ismailer, Präsident von 2K

"Borderlands 4 ist das Spiel, auf das sich das Team und ich jemals am meisten gefreut haben zu veröffentlichen. Borderlands 4 ist der beste Einstiegspunkt für neue Spieler:innen und gleichzeitig ein Liebesbrief an die Fans der Originalspiele."

Randy Pitchford, Gründer und Präsident von Gearbox

Spieler schlüpfen in die Rolle eines der vier neuen Kammerjäger, jeder mit einzigartigen Fähigkeiten, die in Kombination mit buchstäblich Milliarden von Waffen noch mehr Möglichkeiten bieten, Feinde zu zerquetschen, zerschlagen und zerstören. In der grössten "Borderlands"-Welt, die es je gab, helfen neue Bewegungsmechaniken dabei den weitläufigen Planeten Kairos zu erkunden und sich dem tyrannischen Timekeeper und seiner Order zu stellen.

Zusätzlich könnt ihr auf eine robuste Roadmap an gratis und bezahlbaren Post-Launch-Inhalten für "Borderlands 4" freuen, um eure Abenteuer auf Kairos noch weiterzuführen. Abhängig davon, welches Inhaltspaket sie besitzen, beinhaltet bezahlbarer DLC zwei neue Kammerjäger, neue Regionen von Kairos, sowie neue Story-Missionen, Nebenquests, Herausforderungen, Gegner und mehr.

Vollständige Details werden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.

"Borderlands 4" erscheint weltweit am 12. September für die PlayStation 5, Xbox Series X|S und für PC. Ausserdem erscheint es für die Nintendo Switch 2 später im Jahr 2025.