Borderlands 4: Post-Launch-Roadmap vorgestellt

Publisher 2K und Entwickler Gearbox Software haben die Post-Launch-Roadmap für "Borderlands 4" enthüllt. Ein Blick darauf macht schnell klar, dass uns auch nach dem Release nicht langweilig werden dürfte.

Demnach erscheinen noch in diesem Jahr zwei kostenlose Erweiterungen für "Borderlands 4". Diese bieten etwa einen saisonalen Mini-Event und einen mächtigen Boss. Zudem ist das erste kostenpflichtige Bounty Pack geplant, welches unter anderem neue Missionen, Bosse und Ausrüstung ergänzt.

Aber auch für das erste Quartal 2026 sind schon Zusatzinhalte für "Borderlands 4" vorgesehen. Dann folgen nämlich das zweite Bounty Pack, ein Story-DLC und kostenloser Content. Für die Zeit danach sind unter anderem zwei Bounty Packs, ein zweites Story Pack und frische Bosse angedacht.

"Borderlands 4" erscheint am 12. September für PS5, Xbox Series X und den PC. Die Switch-2-Fassung folgt am 3. Oktober.