Borderlands 4: Termin für Switch 2 durchgesickert?

Es könnte sein, dass der Releasetermin der Switch-2-Umsetzung von "Borderlands 4" geleakt ist. Zumindest wurde jetzt ein erster diesbezüglicher Hinweis gesichtet, der Hoffnung macht.

So geben mehrere Händler an, dass "Borderlands 4" am 27. Februar auch für Nintendos aktuellste Hybridkonsole verfügbar sein wird. 2K oder Gearbox haben sich bisher noch nicht offiziell zu dem Thema geäussert, weshalb wir die Angabe aktuell noch als Gerücht verbuchen müssen.

Bereits im vergangenen September war "Borderlands 4" für Switch 2 auf einen unbestimmten Termin verschoben worden. Die Begründung dafür war, dass man am Ende auch das bestmögliche Spielerlebnis abliefern wolle. Unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Borderlands 4" erschien am 12. September 2025 für PS5, Xbox Series X und den PC.