Borderlands 4: Erscheinungstermin für das erste Story-Pack

2K und Gearbox Software haben einen Releasetermin für das erste Story-Pack von "Borderlands 4" verkündet. Dieses hört bekanntlich auf den Namen "Mad Ellie and the Vault of the Damned".

Demnach wird "Story Pack 1: Mad Ellie and the Vault of the Damned" ab 26. März für "Borderlands 4" erhältlich sein. Die Erweiterung enthält den neuen Vault Hunter C4SH sowie eine frische Zone mit Missionen, Aktivitäten und Sammelobjekten, Bosskämpfen, Beute und vielem mehr.

Bereits jetzt stimmt man uns mit einem ausführlichen Video auf die kommende Erweiterung für "Borderlands 4" ein. Darin zeigt man etwa Gameplay daraus und erklärt unter anderem die konzeptionellen Ideen hinter einzelnen Aspekten.

Anfang Februar hatte es schlechte Nachrichten zur Switch-2-Umsetzung von "Borderlands 4" gegeben, denn deren Entwicklung wurde pausiert. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Borderlands 4" erschien am 12. September 2025 für PS5, Xbox Series X und den PC.