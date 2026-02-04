Borderlands 4: Entwicklung der Switch-2-Version pausiert

Eigentlich sollte "Borderlands 4" schon am 3. Oktober 2025 auch für Switch 2 erscheinen, wurde dann aber in letzter Minute auf einen unbestimmten Termin verschoben. Jetzt gab man bekannt, dass die Entwicklung sogar pausiert.

Ein Sprecher von Take-Two hat sich bei der Vorstellung der jüngsten Quartalszahlen bereits zu dem Thema geäussert. Sein Statement lautet folgendermassen:

"Wir haben die schwierige Entscheidung getroffen, die Entwicklung vorübergehend auszusetzen. Unser Fokus liegt weiterhin darauf, den Spielern nach der Veröffentlichung hochwertige Inhalte zu liefern und das Spiel durch kontinuierliche Verbesserungen zu optimieren. Wir arbeiten weiterhin eng mit unseren Freunden bei Nintendo zusammen. Wir bringen PGA Tour 2K25 und WWE 2K26 [für Switch 2] auf den Markt und freuen uns sehr darauf, in Zukunft weitere unserer Titel auf dieser Plattform zu veröffentlichen."

"Borderlands 4" erschien am 12. September 2025 für PS5, Xbox Series X und den PC.