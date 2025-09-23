Borderlands 4: Technik-Analyse zu den Konsolenfassungen

Die Kollegen von Digital Foundry haben sich genauer mit der technischen Seite der Konsolenfassungen von "Borderlands 4" beschäftigt. Ergebnis ist ein umfangreiches Video, welches diesbezüglich eigentlich keinerlei Fragen unbeantwortet lassen sollte.

Hier wird die Technik von "Borderlands 4" auf PS5 und Xbox Series X über 14 Minuten lang analysiert. Zunächst einmal wird dabei positiv hervorgehoben, dass der Titel schick aussieht und die Unreal Engine an vielen Stellen ihre Muskeln spielen lässt.

Dann beginnen jedoch die Probleme, denn die Performance kann hier nicht mithalten. So ist nämlich etwa zu bemängeln, dass die Bildrate bei längeren Sessions immer mehr in die Knie geht. Einzige Lösung des Problems ist bislang, einen zurückliegenden Spielstand neu zu laden. Von einem diesbezüglichen Patch ist auszugehen, aber bislang wurde noch nichts angekündigt.

"Borderlands 4" erschien am 12. September für PS5, Xbox Series X und den PC. Die Switch-2-Fassung folgt am 3. Oktober.