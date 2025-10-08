Borderlands 4: Unbeliebter Charakter entfernt?

Es könnte sein, dass Gearbox einen unbeliebten Charakter im Laufe der Entwicklung von "Borderlands 4" entfernt hat. Zumindest hat ein Dataminer jetzt eventuell Hinweise darauf gefunden.

Konkret handelt es sich hierbei um Ava, welche als Support Character in "Borderlands 3" vorzufinden war und von der Community seinerzeit überwiegend negativ aufgenommen wurde. Der Dataminer EpicNNG behauptet nun, dass sich in den Dateien von "Borderlands 4" Hinweise auf sie befinden, sie aber später komplett durch Amara ersetzt wurde. Ein Charaktermodell oder gar Audio Files von ihr existieren aber nicht.

Ende September wurde der erste kostenpflichtige DLC für "Borderlands 4" mit einem atmosphärischen Teaser vorgestellt. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Borderlands 4" ist seit 12. September für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich. Die Switch-2-Umsetzung wurde kürzlich auf einen unbestimmten Termin verschoben.