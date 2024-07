Finaler Trailer zur Borderlands-Verfilmung

Angekündigt ist der "Borderlands"-Film ja schon seit einer gefühlten Ewigkeit. Jetzt wurde, kurz vor dem Kinostart, der finale Trailer veröffentlicht.

Hier werden wir etwas mehr als eineinhalb Minuten auf die Verfilmung von "Borderlands" eingestimmt. In diesem Kontext sehen wir unter anderem Cate Blanchett, Kevin Hart und Jack Black. Der Streifenläuft bekanntlich am 9. August in den Kinos an und wird einen Umfang von etwa 100 Minuten haben.

Im "Borderlands"-Film kehrt Lilith (Cate Blanchett), eine berüchtigte Schatzjägerin mit einer mysteriösen Vergangenheit, widerwillig auf ihren Heimatplaneten Pandora zurück, um die verschwundene Tochter von Atlas (Edgar Ramírez), dem mächtigsten S.O.B. des Universums, zu finden.

Die Verfilmung von "Borderlands" wurde bereits im Jahr 2015 angekündigt.