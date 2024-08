Negative Reaktionen auf Borderlands-Verfilmung

Nachdem die diesbezüglichen Social-Media-Embargos vorbei sind, trudeln immer mehr Kritiken zur morgen anlaufenden "Borderlands"-Verfilmung ein. Diese sind jedoch alles andere als positiv.

In besagten Kritiken zum "Borderlands"-Film ist häufig zu lesen, dass wir es hier mit einem Desaster zu tun haben. Generell sei der Streifen absolut unlustig und einfach ein grosser Fehler. Kritisiert wird auch, dass die Handlung voller Klischees sei und die einzelnen Schauspieler nicht miteinander harmonieren.

Dies muss jedoch nicht der kommerzielle Sargnagel für die "Borderlands"-Verfilmung sein. So standen seinerzeit auch die Filme zu "Resident Evil" stark in der Kritik und waren am Ende an der Kinokasse erfolgreich.

Der "Borderlands"-Film wurde 2015 angekündigt. Im Februar 2020 wurde bekannt, dass Eli "Hostel" Roth der Director sein wird.