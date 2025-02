Erneute Entlassungen bei Bossa Games

Bei Bossa Games ist es leider erneut zu Entlassungen gekommen. Bereits vor etwa einem Jahr musste man sich von rund einem Drittel der Belegschaft trennen.

Der Umfang des aktuellen Stellenabbaus bei Bossa Games ist noch unklar, aber erste Statements von betroffenen Mitarbeitern in den sozialen Medien legen nah, dass auch prominente Namen darunter sind. Mitbegründer Henrique Olifers bezeichnet die Entlassungen in einem ersten Statement gleichzeitig als schmerzlich. Zudem sei er der Meinung, dass aktuell eine fundamentale Transformation in der Videospielindustrie stattfinde.

Bossa Games wurde im Oktober 2010 gegründet und hat seinen Sitz in London. Dort entstanden unter anderem der "Surgeon Simulator" und "I Am Bread".