Boyhood’s End startet im September in den Early Access

Kommenden September dürfen sich all diejenigen, die auf den Release von "Boyhood's End" warten, endlich selbst Hand an das Spiel legen. Dann nämlich startet das Horror-Adventure am 05.09. via Steam in den Early Access-Modus und wird mit voranschreitender Entwicklung im Episodenstil um neue Inhalte erweitert.

Innerhalb des Spiels übernehmen wir die Rolle von Giovanni, einem Menschen, der in der gesamten Galaxie den niedrigsten "Human Score" besitzt. Das tägliche Leben wird in allen Aspekten von der übermächtigen Mechanischen Intelligenz "R. Karellen" gesteuert und bewertet. Darunter fallen auch der berufliche Werdegang, wer mit wem eine Beziehung eingehen darf oder was täglich auf den Tisch kommt. Giovanni wird dabei in ein Abenteuer verwickelt, in dessen Verlauf er gemeinsam mit dem Schulgenie Campanella - aus welchem Grund auch immer - die Kontrolle eines führerlosen Zuges übernimmt und sich so aufmacht, seinen Human Score zu verändern.

"Boyhood's End" erscheint bislang ausschliesslich für PC via Steam am 5. September 2024.