Braid Anniversary Edition verschoben

Entwickler Jonathan Blow gibt bekannt, dass sich der Release der "Braid Anniversary Edition" etwas verzögert. Er hatte aber simultan auch noch gute Nachrichten zu dem Projekt zu vermelden.

Demnach erscheint die "Braid Anniversary Edition" nun am 15. Mai für PS4, PS5, Switch und den PC. Einen Tag später, also am 16. Mai, werden Xbox One und Xbox Series X bedient. Ein Grund für die Verzögerung wird nicht genannt. Ursprünglich sollte es schon am 30. April soweit sein. Gleichzeitig wurde aber auch verkündet, dass wir uns auf 40 neue Levels freuen dürfen.

Fans von "Braid" können sich in der "Braid Anniversary Edition" auch auf mehr als 15 Stunden an Entwicklerkommentaren freuen. Aufgehübscht wurde das Geschehen natürlich gleichzeitig ebenfalls.

Die "Braid Anniversary Edition" war im August 2020 angekündigt worden und sollte eigentlich schon 2021 erscheinen.