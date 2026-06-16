Brawlhalla: Neues Crossover-Event

Ubisoft kündigte in Zusammenarbeit mit Universal Products & Experiences das Crossover-Event "Brawlhalla x DreamWorks Animations Shrek" an, das am 29. Juli startet. Diese Zusammenarbeit bringt die unvergesslichen Figuren der Filme – Shrek, Fiona und der gestiefelte Kater – aus der beliebten Reihe als spielbare Charaktere nach "Brawlhalla", wobei Esel als Begleiter fungiert. ​ ​

Die Kooperation fand anlässlich des 25-jährigen Jubiläums des ersten, Oscar-prämierten Shrek-Films statt und wurde während des "Brawlhalla" Midseason Championship-Events in Atlanta, Georgia, mit einem exklusiven Ankündigungstrailer vorgestellt. DreamWorks Animations brandneues Kapitel der Reihe, Shrek 5, kommt nächsten Sommer in die Kinos. ​ ​