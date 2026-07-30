Bread & Fred mit physischem Release

Strictly Limited kündigt die kommende physische Veröffentlichung von "Bread & Fred" für PlayStation 5 und Nintendo Switch an.

In Partnerschaft mit Atari und Strictly Limited erscheint dieser Koop-Platformer auf physischen Medien. Das gibt Sammlern und Platformer-Fans die Möglichkeit, ein charmantes Koop-Abenteuer der letzten Jahre in ihre Sammlung aufzunehmen.

In diesem verspielten Koop-Platformer von Sand Castles Studio übernehmt ihr die Kontrolle über zwei Pinguine, die durch ein Seil miteinander verbunden sind, während ihr euch auf den Aufstieg zum Gipfel eines hohen, verschneiten Berges begebt. Hinter der charmanten Fassade verbirgt sich eine anspruchsvolle Herausforderung, bei der jeder Sprung zählt, jeder Schwung wichtig ist und sich jeder hart erarbeitete Sieg einprägsam anfühlt. Egal ob ihr nebeneinander, online mit einem Freund oder allein an der Seite eines Steins namens Jeff spielt: ihr entdeckt ein einzigartiges Platformer-Erlebnis, das Ausdauer und Können belohnt.

Diese Limited Edition enthält das komplette "Bread & Fred"-Erlebnis mit lokalem und Online-Koop, dem Einzelspielermodus mit Jeff dem Stein, dem Speedrun-Modus für erfahrene Kletterer sowie dem umfangreichen Laboratory-Update, das neue Mechaniken, frische Herausforderungen und versteckte Geheimnisse zum Entdecken hinzufügt.

Die physische Veröffentlichung von "Bread & Fred" wird von den Experten für physische Veröffentlichungen bei Strictly Limited als Limited Edition für Nintendo Switch und PlayStation 5 umgesetzt.