Atari und Entwickler Choice Provisions haben "Breakout Beyond" angekündigt, eine lebendige Neuinterpretation der Serie, die euch dazu einlädt, auf die andere Seite durchzubrechen. Der neue Teil der "Breakout"-Reihe, der noch in diesem Jahr für PC und Konsole erscheint, fordert euch nicht nur heraus, jeden Stein zu zerschlagen, sondern auch mit kreativen Kombos die Mauer zu durchbrechen.

"Breakout Beyond" bietet eine völlig neue Seitwärtsperspektive, 72 Levels, durch die ihr euch kämpfen könnt, und einen Zwei-Spieler-Koop-Modus, der es ermöglicht, das hochoktanige Brick-Breaking mit einem Freund zu teilen.

"Breakout Beyond" erscheint noch in diesem Jahr für PC, Nintendo Switch, Xbox One und Series X|S, PlayStation 4|5 und Atari VCS.