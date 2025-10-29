"Breath of the Wild" für die Ohren

Für viele Spielerinnen und Spieler zählt The Legend of Zelda: Breath of the Wild zu den besten Titeln, die die Reihe je hervorgebracht hat. Entsprechend gross ist das Interesse an den unterschiedlichsten Merchandise-Produkten. Besonders Fans von Schallplatten sollten jetzt ganz genau mitlesen.

Wer The Legend of Zelda: Breath of the Wild nicht nur spielerisch erste Klasse findet, sondern auch den Soundtrack feiert, sollte die Augen offenhalten. Denn Nintendo kündigte jüngst an, eine ganz besondere Version der Musik von Breath of the Wild auf Vinyl veröffentlichen zu wollen.

Laced Records wird zwei unterschiedliche Fassungen des Soundtracks auf Vinyl pressen und in den Handel bringen. Während die Deluxe Double Vinyl Edition bei 49 US-Dollar liegt, schlägt die Collector’s Edition mit satten 195 US-Dollar zu Buche. Die Auslieferung der Platten soll im Juni 2026 erfolgen.