The Legend of Zelda: Breath of the Wild auf Switch 2 schon durchgespielt

Nein ihr habt euch nicht verlesen: Obwohl es noch gar nicht offiziell verfügbar ist, wurde "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" für Switch 2 bereits durchgespielt. Wir erklären euch die Hintergründe und haben natürlich auch einen Videobeweis parat.

Besagte Meldung verdanken wir dem japanischen Speedrunner Ikaboze. Seine Sitzung mit "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" auf einem Switch-2-Event nutzte er nämlich dazu, um das Action-Adventure eben mal innerhalb von 20 Minuten durchzuspielen. Dafür verwendete er einen Spielstand kurz vor Hyrule Castle und der Rest war Formsache. Ein Video davon gibt es wie eingangs bereits erwähnt, selbstverständlich auch.

In "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" beginnt die Handlung mit dem Erwachen von Link nach einem 100jährigen Schlaf. Wie sich erst später herausstellt, hat Link 100 Jahre zuvor die entscheidende Schlacht gegen die Verheerung Ganon verloren. Die Folgen dieser Niederlage werden im Laufe der Handlung enthüllt: Das Königreich Hyrule wurde etwa zerstört, Links engste Freunde kamen ums Leben, vom Land sind fast nur Ruinen übrig und überall lauern Monster. Die dadurch entstandene Wildnis, welche wir nach Links Erwachen erkunden können, wirkt zwar schön, aber dennoch verlassen und gefährlich.

"The Legend of Zelda: Breath of the Wild" ist bereits für Wii U und Switch erhältlich. Die Switch-2-Fassung folgt am 5. Juni.