The Legend of Zelda: Breath of the Wild & Tears of the Kingdom für Switch 2 bestätigt

Nintendo hat während der gestrigen Direct-Episode auch Nintendo Switch 2 Editionen von "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" und "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" vorgestellt. Was das genau bedeutet, entnehmen wir dem zugehörigen Trailer.

Mit "The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Nintendo Switch 2 Edition" und "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Nintendo Switch 2 Edition" können wir das Königreich Hyrule auf neue Weise erleben. Beide Spiele gibt es mit Leistungsverbesserungen auf Nintendo Switch 2. Flüssigere Bildraten, schnellere Ladezeiten und eine bessere Grafik sorgen unter anderem für ein frisches Erlebnis.

Zudem erhalten die Abenteurer eine kleine zusätzliche Hilfe: Denn ebenfalls erscheinen wird ein Update für die Nintendo Switch App namens Zelda Notes. Dieser spielspezifische Service ist exklusiv in den Nintendo Switch 2 Editionen der Spiele verfügbar und hilft uns dabei, zu verschiedenen Orten zu gelangen, wie zum Beispiel zu einem besonders gut versteckten Krog, und wird sogar Kommentare von Prinzessin Zelda enthalten, die nicht Teil der Originalspiele waren.

Die Nintendo Switch 2 Editionen von "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" und "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" sind zum Launch der Konsole verfügbar, also ab dem 5. Juni.