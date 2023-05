Story-Video zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Nintendo versorgt uns mit einem Video, in dem noch einmal die Geschichte von "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" zusammengefasst wird. Dabei handelt es sich natürlich um die perfekte Vorbereitung auf "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom", das ab Freitag verfügbar ist.

Hier werden uns über sechseinhalb Minuten lang die Höhepunkte der Story von "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" gezeigt. Dadurch können wir beim Nachfolger am Freitag direkt einsteigen und verstehen alles.

Im direkten Nachfolger von "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" wählt ihr euren eigenen Weg durch die weitläufigen Landschaften Hyrules und über die geheimnisvollen Himmelsinseln. Neue Schauplätze, Gefahren und Rätsel tun sich vor euch auf, die sowohl euren Verstand als auch euren Einfallsreichtum fordern. Könnt ihr Links neue Fähigkeiten nutzen, um die bösen Mächte zurückzuschlagen, die das Königreich bedrohen?