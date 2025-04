Switch-2-Version von The Legend of Zelda: Breath of the Wild enthält nicht die kostenpflichtigen DLCs

Nintendo hat jetzt klargestellt, dass die Umsetzung von "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" für die kommende Switch 2 nicht die kostenpflichtigen Erweiterungen enthalten wird. Diese Frage war nach der Präsentation in der vergangenen Woche noch offen geblieben.

Trotzdem wird "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" natürlich auch auf der Switch 2 einen ordentlichen Mehrwert bieten. So können wir uns zunächst einmal über eine verbesserte Grafik und eine optimierte Bildrate freuen. Frische Features wie etwa die stimmliche Anleitung für noch zu findende Inhalte per Smartphone-App gibt es ebenfalls.

In "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" beginnt die Handlung mit dem Erwachen von Link nach einem 100jährigen Schlaf. Wie sich erst später herausstellt, hat Link 100 Jahre zuvor die entscheidende Schlacht gegen die Verheerung Ganon verloren. Die Folgen dieser Niederlage werden im Laufe der Handlung enthüllt: Das Königreich Hyrule wurde etwa zerstört, Links engste Freunde kamen ums Leben, vom Land sind fast nur Ruinen übrig und überall lauern Monster. Die dadurch entstandene Wildnis, welche wir nach Links Erwachen erkunden können, wirkt zwar schön, aber dennoch verlassen und gefährlich.

"The Legend of Zelda: Breath of the Wild" ist bereits für Wii U und Switch erhältlich. Die Switch-2-Fassung folgt am 5. Juni.