Brigandine Abyss: Demo kommt auch für Konsole

Entwickler Happinet Corporation hat verraten, wann die Demo von "Brigandine Abyss" auch für die Konsolenwelt veröffentlicht wird. Demnach ist es sogar noch in diesem Monat soweit.

Konkret wird der spielbare Appetithappen zu "Brigandine Abyss" ab 30. Juli auch für PS5, Xbox Series X und Switch 2 verfügbar sein. Inhaltlich hat sich nichts geändert: Wir bekommen also immer noch die ersten beiden Kapitel der Story-Modi "Gran Dragnica" und "Scarlet Will" geboten und können einen ersten Eindruck von der Handlung, der Gruppenzusammenstellung sowie den Kämpfen zu gewinnen. Der erzielte Fortschritt kann leider nicht in die spätere Vollversion übernommen werden.

Bereits im Mai war die Demo von "Brigandine Abyss" für den PC veröffentlicht worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Brigandine Abyss" erscheint am 26. August für den PC. Einen Tag später, also am 27. August, folgen PS5, Xbox Series X und Switch 2.