Brigandine Abyss: Demo für PC verfügbar

Entwickler Happinet Corporation hat eine Demo von "Brigandine Abyss" für den PC veröffentlicht. Inhaltliche Informationen zu dem spielbaren Appetithappen hat man ebenfalls verraten.

Die spielbare Demo von "Brigandine Abyss" enthält demnach die ersten beiden Kapitel der Story-Modi "Gran Dragnica" und "Scarlet Will" und ermöglicht es uns, einen ersten Eindruck von der Handlung, der Gruppenzusammenstellung und den Kämpfen zu gewinnen. Der erzielte Fortschritt kann leider nicht in die spätere Vollversion übernommen werden.

Für Konsoleros gibt es noch die gute Nachricht, dass die Demo von "Brigandine Abyss" auch für PS5 & Co. angedacht ist. Ein genauer Termin hierfür soll bald folgen.

"Brigandine Abyss" erscheint am 26. August für den PC. Einen Tag später, also am 27. August, folgen PS5, Xbox Series X und Switch 2.