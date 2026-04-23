Brigandine Abyss erscheint im August

Entwickler Happinet Corporation hat einen Releasetermin für "Brigandine Abyss" verkündet. Demnach müssen wir uns diesbezüglich noch bis August gedulden.

So wird "Brigandine Abyss" am 26. August veröffentlicht. Die Plattformen standen mit PS5, Xbox Series X, Switch 2 und dem PC ja schon länger fest. Inhaltliche oder technische Unterschiede zwischen den einzelnen Versionen bestehen offenbar nicht und weitere Fassungen sind wohl auch nicht angedacht.

Ein neuer Release Date Trailer zu "Brigandine Abyss" begleitet die freudige Nachricht. Darin werden wir knapp zwei Minuten lang mit einer kurzweiligen Mischung aus Story-Sequenzen und Gameplay auf das Strategie-Rollenspiel eingestimmt.

"Brigandine Abyss" war im Februar vorgestellt worden.