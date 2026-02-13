Brigandine Abyss vorgestellt

Die Happinet Corporation kündigt "Brigandine Abyss" für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC an. Einen ersten Trailer hat man ebenfalls zu bieten.

Hier wird uns 49 Sekunden lang gezeigt, was von "Brigandine Abyss" zu erwarten ist. Dabei gibt es hauptsächlich Gameplay aus dem Strategie-Rollenspiel im Fantasy-Setting zu sehen.

Bei "Brigandine Abyss" handelt es sich um einen brandneuen Teil der legendären Spielreihe, welcher eine völlig einzigartige Welt bietet, in die auch Spieler, die mit der Reihe bisher noch nicht vertraut sind, sofort eintauchen können. Vor Hunderten von Jahren wurde das Abyssloa-Imperium darin durch die Macht der arkanen Brigandine aufgehalten. Jetzt erhebt sich ein neues Abyssloa-Imperium aus der Asche, bereit, die Welt zu erobern. Wir stellen uns der Dunkelheit, während wir Ressourcen verwalten, unsere Monster versammeln und uns in einer von sechs verschiedenen Story-Kampagnen gegen das Imperium stellen.

"Brigandine Abyss" erscheint in diesem Jahr für die eingangs erwähnten Plattformen.