Brighter Shores: Early Access beginnt später

Ursprünglich sollte "Brighter Shores" am 5. November in den Early Access starten. Fen Research hat jetzt jedoch in Person von Mitgründer und Designer Andrew Gower erklärt, dass es hier eine minimale Verzögerung geben wird.

So beginnt der Early Access von "Brighter Shores" nun erst am 6. November. Grund dafür sind die US-Wahlen, welche am vorherigen Tag stattfinden werden.

Bei "Brighter Shores" handelt es sich um ein völlig neues Abenteuer des preisgekrönten MMORPG-Designers Andrew Gower. Es ist einPoint-and-Click-Rollenspiel mit Hunderten von Stunden Spielspass, angesiedelt in einem Land voller Magie und Geheimnisse, mit einer riesigen Anzahl an Berufen, die man ausprobieren kann, und etwas Neuem, das man an jeder Ecke findet.

"Brighter Shores" ist für den PC in Entwicklung.