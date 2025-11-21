Brightfall vorgestellt

Entwickler Dark Point Games stellt uns "Brightfall" vor. Erste bewegte Bilder daraus gibt es in Form eines Trailers auch zu sehen.

Hier werden wir genau eineinhalb Minuten lang auf "Brightfall" eingestimmt. Dabei stellt man uns in atmosphärischen Sequenzen unter anderem die Spielwelt und das Gameplay-Grundgerüst vor.

Bei "Brightfall" handelt es sich um ein kooperatives Open-World-Survival-Roguelite für bis zu vier Spieler, welches auf einer verfluchten Insel aus dem 17. Jahrhundert spielt, die aus den englischen Landkarten getilgt wurde. Wir bauen, basteln und drängen darin die lebende Dunkelheit zurück, bevor sie die Welt verschlingt.

Wir schreiben konkret das Jahr 1666. Die Grosse Pest von London ist zu Ende gegangen, aber es scheint, als würden unsere Probleme gerade erst beginnen. Wir erwachen nämlich nach einem Schiffbruch auf Brightfall Island, einem Ort, der so verflucht ist, dass sogar die Royal Navy den Befehl hat, so zu tun, als existiere er nicht.

"Brightfall" erscheint im nächsten Jahr für den PC. Danach sollen auch Umsetzungen für PS5, Xbox Series X und Switch 2 folgen.