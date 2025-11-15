Konsolen-Release für BROK the InvestiGator - The Brawl Bar verraten

Das Beat ’em up Spinn-Off zu dem Point-and-Click "BROK the InvestiGator" hat einen Release-Termin für Konsolen. Wie COWCAT mitteilt, können wir uns für den 02. Dezember auf den Launch von "BROK: The Brawl Bar" für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One und Nintendo Switch freuen. Ursprünglich als DLC zu dem Hauptspiel auf dem PC erschienen, kommen die Konsolen-Versionen nun als Standalone-Versionen.

Über BROK: The Brawl Bar

"Brok, ein ehemaliger Boxer, der zum Detektiv wurde, stolpert über eine unterirdische Bar, tief in den Slums verborgen. Alte Instinkte setzen ein, und er stürzt sich kopfüber, um zu beweisen, dass er immer noch der Boss ist!

Allein oder mit einem Freund im Koop-Modus, stellt euch kreativen Herausforderungen, inspiriert von „Event Matches“ der Plattform-Kampfspiele, auf ein neues Level gehoben mit originellen, süchtig machenden Mechaniken und Vielfalt. In dieser rauen, aber humorvollen Bar triffst du unvergessliche Charaktere und entdeckst an jeder Ecke Überraschungen, während sich die Geschichte entfaltet.

Über 60 abwechslungsreiche Herausforderungen mit einzigartigen Mechaniken

6 spielbare Charaktere, jeder mit besonderen Fähigkeiten

Lokaler Koop für bis zu 4 Spieler

Kreativmodus: Baue deine eigenen Herausforderungen

Zusätzliche Modi: Überleben, Versus, Unterstützung, Tägliche und Bonus-Herausforderungen

Mehrere Schwierigkeitsstufen

In-Game-Erfolge freischaltbar

Text lokalisiert in Deutsch.

Dieses Spiel ist Teil des BROK the InvestiGator-Universums."