Entwickler Revolution Software hat ein Remaster von "Broken Sword 2: The Smoking Mirror" angeteasert. Erst vor kurzem hatte man ja eine Neuauflage des ersten Teils veröffentlicht.

Stein des Anstosses ist ein eindeutig zweideutiger Hinweis im Weihnachtsvideo von Revolution Software. Darin zeigt der Boss von Revolution Software, Charles Cecil, welcher auch als Designer von "Broken Sword" fungiert, Konzeptzeichnungen aus "Broken Sword: Shadow of the Templars Reforged". Am Ende ist jedoch auch eine entsprechende Zeichnung aus dem Nachfolger zu sehen, was aber nicht explizit erwähnt wird.

In "Broken Sword 2: The Smoking Mirror" ist George ist nach Amerika zurückgekehrt, um sich um seinen Vater zu kümmern. Nach dessen Tod will er seine Freundin Nico wiedersehen und reist erneut nach Paris. Doch Nico verhält sich ihm gegenüber relativ kühl und sagt, sie hätte eine heisse Spur. Eigentlich wollte sie einen Mann namens Karzac des Kokainschmuggels überführen, fand dann aber in dem abgefangenen Paket nur einen gravierten Stein aus Obsidian. Diesen überliess sie dem Mittelamerika-Spezialisten Professor Oubier, der Nico in seine Villa einlädt. Da ihr diese Einladung seltsam erscheint, bittet sie George, sie zu begleiten. Doch statt Professor Oubier treffen die beiden nur einen Indio an, der sie ins Haus bittet.

"Broken Sword 2: The Smoking Mirror" wurde ursprünglich für PSone und PC veröffentlicht.