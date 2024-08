Broken Sword Reforged: Shadow of the Templars angekündigt

Tiny Dragon Games kündigen "Broken Sword Reforged: Shadow of the Templars" an. Einen Erscheinungstermin für die Neuauflage gibt es auch schon und der ist erfreulicherweise gar nicht weit entfernt.

Demnach erscheint "Broken Sword Reforged: Shadow of the Templars" bereits am 19. September für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC. Ein erster Trailer bietet gleichzeitig bewegte Bilder zu der Adventure-Neuauflage.

Tiny Dragon Games erwecken mit "Broken Sword – Shadow of the Templars: Reforged" einen zeitlosen Genreklassiker erneut zum Leben. Die neue, verbesserte Version bietet über 30.000 Animationsbilder und eine über 50 Mal höhere Auflösung als die ursprüngliche Fassung – mit brandneuen 4K-Grafiken. An der schon damals tollen Story wurden zwar kleinere Optimierungen vorgenommen, aber natürlich keine grundlegenden Änderungen vollzogen.