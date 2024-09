Broken Sword Reforged: Shadow of the Templars für Switch verschoben

Tiny Dragon Games hat den Release der Switch-Version von "Broken Sword Reforged: Shadow of the Templars" nach hinten verschoben. Ein neues Releasefenster nennt man gleichzeitig aber auch.

Demnach verschiebt sich "Broken Sword Reforged: Shadow of the Templars" für Nintendos Hybridkonsole auf Oktober. Grund dafür ist, dass man die ursprünglich angestrebte Qualität am Ende auch erreichen möchte und dafür mehr Zeit benötigt. Die Fassungen für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC werden dagegen, wie geplant, heute veröffentlicht.

Tiny Dragon Games erwecken mit "Broken Sword – Shadow of the Templars: Reforged" einen zeitlosen Genreklassiker erneut zum Leben. Die neue, verbesserte Version bietet über 30.000 Animationsbilder und eine über 50 Mal höhere Auflösung als die ursprüngliche Fassung – mit brandneuen 4K-Grafiken. An der schon damals tollen Story wurden zwar kleinere Optimierungen vorgenommen, aber natürlich keine grundlegenden Änderungen vollzogen.

"Broken Sword Reforged: Shadow of the Templars" war im August angekündigt worden.