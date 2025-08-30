BrokenLore: DARK DAWN angekündigt

Publisher Serafini Productions und Entwickler Waraní Studios kündigen mit "BrokenLore: DARK DAWN" den nächsten Teil der "BrokenLore"-Reihe an. Das psychologische Horror-Spiel aus der Ich-Perspektive ist sicherlich mit "nichts für schwache Nerven" gut beschrieben. Noch ohne Release-Termin, sind die Zielplattformen PlayStation 5, Xbox Series und PC.

Über BrokenLore: DARK DAWN

"Stelle dich den Schrecken der Entführung und dem Terror in deinem eigenen Geist.

Aus der BrokenLore-Saga kommt DARK DAWN, ein Survival-Horror aus der Ich-Perspektive, in dem die Realität in Paranoia, Verzweiflung und albtraumhafte Visionen zerbricht.

Du spielst als Entführungsopfer, gezwungen, sich einigen der dunkelsten Verbrechen vorzustellen: Menschenhandel, Organraub und die verborgenen Schrecken des Dark Web. Doch das Überleben deiner Entführer ist erst der Anfang; dein eigener zerbrechlicher Geist könnte sich als der tödlichste Feind von allen erweisen.

DIE ZEIT IST GEGEN DICH

Deine biologische Uhr bestimmt, wann Ereignisse stattfinden. Ruhst du dich zu lange aus, kann der Tod dich im Schlaf ereilen. Handelst du zu früh, riskierst du unvorbereitet zu sein. Jede Entscheidung wiegt schwer.

ÜBERLEBE DURCH KREATION

Sammle und fertige Werkzeuge an, um deine Überlebenschancen zu verbessern. Jede Ressource zählt, und jeder Fehler kann tödlich sein.

DER GEIST IST EIN GEFÄNGNIS

Starke Beruhigungsmittel ziehen dich in Halluzinationen, die das Vertraute ins Groteske verdrehen. Einen Moment befindest du dich in einem Spielzeugladen voller Stofftiere, im nächsten in einer Savanne, in der Raubtiere lauern. Dem eigenen Geist zu entkommen, wird eine deiner grössten Herausforderungen sein.

VERZWEIFLUNG VERSCHLINGT DICH

Vernachlässige deine geistige Gesundheit, und Panik übernimmt die Kontrolle. Im Depressiven Modus jagen dich dunkle Entitäten unerbittlich, die sich von deiner Verzweiflung nähren, bis nichts mehr übrig bleibt.

...EINE BROKENLORE-ERFAHRUNG...

DARK DAWN treibt den Horror in verbotenes Territorium. Es gibt keine sicheren Orte, keinen festen Boden, nur Entscheidungen, Lügen und das schleichende Grauen, dass jeder Weg in deinem Untergang enden könnte."