BrokenLore: Dark Dawn: Atmosphärischer Gameplay-Trailer

Publisher Serafini Productions und Entwickler Waraní Studios haben einen neuen Gameplay-Trailer zu "BrokenLore: Dark Dawn" ins Netz gestellt. Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier wird uns nämlich fast drei Minuten lang unter anderem die Spielwelt von "BrokenLore: Dark Dawn" genauer vorgestellt. Dabei bekommen wir einige atmosphärische Sequenzen geboten. Einblicke in die Story gibt es in diesem Zusammenhang ebenfalls und vor allem für Fans des Horrorgenres sieht diese sehr interessant aus.

"BrokenLore: Dark Dawn" war Ende August angekündigt worden. Zu diesem Anlass wurde ein erster Trailer gezeigt, der Lust auf mehr machte.

"BrokenLore: Dark Dawn" ist für PS5, Xbox Series X und den PC in der Mache, hat aber noch keinen Erscheinungstermin.