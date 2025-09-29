BrokenLore: Don't Lie vorgestellt

Publisher Wired Productions und Entwickler Serafini Productions kündigen "BrokenLore: Don't Lie" für PS5, Xbox Series X und den PC an. Bewegte Bilder bekommen wir in Form eines ersten Trailers gleichzeitig auch zu sehen.

Hier werden wir genau eine Minute lang auf "BrokenLore: Don't Lie" eingestimmt. Dabei zeigt man hauptsächlich atmosphärische Story-Sequenzen, die durchaus auch aus einen Teil von "Silent Hill" stammen könnten.

Bei "BrokenLore: Don't Lie" handelt es sich um ein psychologisches Horror-Spin-Off von "BrokenLore: Don't Watch", in dem Lügen, Medikamente und fragile Bindungen die Grenze zwischen Realität und Albtraum verwischen. Wir betreten darin die zerbrechliche Welt von Junko, einer jungen Frau, die versucht, ihre Verbindung zu Shinji und Hideo, zwei Patienten, die sie einst in einem Rehabilitationszentrum traf, wiederherzustellen.

Eingeschlossen in ihrer kleinen Wohnung navigiert sie dabei zwischen täglichen Anrufen, flüchtigen Momenten von Nähe und dem Drang ihrer selbstzerstörerischen Zwänge. Ihre Abhängigkeit von Medikamenten zieht sie zudem in verzerrte Visionen und liminale Räume, in denen nichts stabil bleibt.

"BrokenLore: Don't Lie" hat noch keinen Releasetermin.