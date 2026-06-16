BrokenLore: Don't Lie hat einen Termin

Wired Productions hat einen Erscheinungstermin für "BrokenLore: Don't Lie" verkündet. Demnach müssen wir uns diesbezüglich noch bis September gedulden.

Konkret wird "BrokenLore: Don't Lie" ab 10. September erhältlich sein. Die Plattformen standen mit PS5, Xbox Series X und dem PC ja schon länger fest. Inhaltliche oder technische Unterschiede zwischen den einzelnen Versionen bestehen offenbar nicht und weitere Fassungen, etwa für Switch 2, sind wohl auch nicht angedacht.

Einen neuen Release Date Trailer zu "BrokenLore: Don't Lie" bekommen wir dagegen schon jetzt gezeigt. Dieser stimmt uns über eine Minute lang mit düsteren Szenen auf das psychologische Horror-Spin-Off zu "BrokenLore: Don't Watch" ein und macht Lust auf mehr.

"BrokenLore: Don't Lie" war im September 2025 angekündigt worden.