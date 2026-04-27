BrokenLore: DON’T PLAY vorgestellt

Serafini Productions hat "BrokenLore: DON’T PLAY" für PS5, Xbox Series X und den PC angekündigt. Einen ersten Trailer hat man ebenfalls im Gepäck.

Hier werden wir über eineinhalb Minuten lang auf "BrokenLore: DON’T PLAY" eingestimmt. Dabei widmet man sich in erster Linie der Story und dem Setting, zeigt aber auch Gameplay.

Bei "BrokenLore: DON’T PLAY" handelt es sich um einen psychologischen Horror-Titel aus der Ego-Perspektive, welcher die Geschichte von Hideo erzählt, einem jungen Hikikomori, der von Videospielen und dem Bedürfnis nach Anerkennung besessen ist. Als er per Post eine mysteriöse experimentelle Spielkonsole erhält, beschliesst er, sie auszuprobieren, in der Überzeugung, dass sie sein Leben verändert.

Aber jedes Level bringt zunehmend beunruhigende Folgen für die reale Welt mit sich. Seine Wohnung beginnt etwa sich zu verändern, die Zeit verzerrt sich, und etwas Dunkles taucht langsam auf, während die Grenze zwischen dem, was er spielt, und dem, was er lebt, simultan zu verschwimmen beginnt.

In fünf Levels, welche Hideo immer tiefer in seine Obsession hineinziehen, nimmt "BrokenLore: DON’T PLAY" ihn (und uns) mit auf einen beunruhigenden psychologischen Abstieg und erkundet dabei unter anderem Themen wie Entfremdung, das Bedürfnis nach Bestätigung und Identitätsverlust.

"BrokenLore: DON’T PLAY" hat noch keinen Releasetermin.