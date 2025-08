BrokenLore: Don't Watch bald auch für PlayStation & Xbox

Bereits im April wurden Portierungen on "BrokenLore: Don't Watch" für PlayStation und Xbox in Aussicht gestellt (unsere damalige News zu dem Thema könnt ihr übrigens an dieser Stelle nachlesen). Jetzt gibt es einen konkreten Releasetermin dafür und dieser ist auch noch erfreulich nah.

Demnach ist "BrokenLore: Don't Watch" schon ab 18. August auch für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X erhältlich. Unklar ist noch, ob es inhaltliche oder technische Unterschiede zwischen den einzelnen Versionen geben wird, aber davon ist erfahrungsgemäss eher nicht auszugehen.

Gleichzeitig wird uns ein neuer Release Date Trailer zu den anstehenden Konsolenfassungen von "BrokenLore: Don't Watch" gezeigt. Dieser stimmt uns 52 Sekunden lang mit atmosphärischen Sequenzen auf den Horrortitel ein und erklärt dabei zudem noch das grobe Gameplay-Grundgerüst. Vor allem Genrefans sollten hier voll auf ihre Kosten kommen.

"BrokenLore: Don't Watch" erschien bereits am 25. April für den PC.