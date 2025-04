BrokenLore: Don't Watch kommt auch für PS5

Shochiku und Serafini Productions geben bekannt, dass "BrokenLore: Don't Watch" auch für PS5 erscheinen wird. Für den PC ist der Horrortitel ja bereits am 25. April, also kommenden Freitag, verfügbar.

Ein Releasefenster für die PS5-Fasung von "BrokenLore: Don't Watch" gibt es dagegen leider noch nicht. Immerhin bekommen wir schonmal einen atmosphärischen Trailer gezeigt, der Lust auf mehr macht. Darin werden wir über eineinhalb Minuten lang auf das Spiel eingestimmt.

In "BrokenLore: Don't Watch" tauchen wir ein in die gespenstische Welt von Shinji, einem jungen Hikikomori, welcher in seiner Wohnung in Tokio gefangen ist. Während sein Geist zerfällt, konfrontiert ihn eine bösartige Entität aus den Schatten. Das Konzept weckt jedenfalls schonmal dezente Erinnerungen an "Silent Hill 4: The Room", oder?