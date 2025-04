Don't Watch im Launch-Trailer

Serafini Productions und Shochiku haben heute ihr tief immersive psychologisches Horrorspiel "BrokenLore: Don't Watch" zusammen mit einem brandneuen Trailer veröffentlicht.

"Don't Watch" spielt hauptsächlich in einer klaustrophobischen Sechs-Quadratmeter-Wohnung in Tokio und folgt Shinji – einem jungen Mann, der sich von der Aussenwelt abgeschottet hat. In dem Bemühen, dem überwältigenden gesellschaftlichen Druck zu entkommen, wird er zur Verkörperung des Hikikomori-Phänomens – einem Zustand extremen sozialen Rückzugs. Seine Isolation wird jedoch herausgefordert, als sich ein Albtraum entfaltet: ein unerbittlicher, allsehender Schrecken aus der japanischen Folklore.

Inspiriert von dem Mythos des Hyakume – einem monströsen Wesen mit hundert unnachgiebigen Augen – verwandelt "Don't Watch" den einfachen Akt des Schauens in eine Überlebensprüfung. In dieser Welt ist der Blickkontakt mit Hyakume nicht nur ein Moment der Furcht – er ist tödlich. Sein Blick, als würde er eine Klinge führen, droht, direkt in euer Innerstes zu stechen, was es unerlässlich macht, eure Augen in entscheidenden Momenten zu verbergen.

Die PlayStation-5-Fassung des Spiels erscheint Ende 2025.