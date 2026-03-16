BrokenLore: FOLLOW hat einen Termin

Entwickler Serafini Productions hat einen Erscheinungstermin für "BrokenLore: FOLLOW" verkündet. Demnach ist es im Juni soweit.

Konkret wird "BrokenLore: FOLLOW" ab 1. Juni erhältlich sein. Als Plattformen werden PS5, Xbox Series X und der PC angegeben. Über weitere Versionen, etwa für Switch 2, wurde nichts gesagt, aber das kann sich natürlich jederzeit ändern. Inhaltliche oder technische Unterschiede zwischen den einzelnen Fassungen scheinen nicht zu bestehen.

Schon jetzt gibt es einen düsteren Release Date Trailer zu "BrokenLore: FOLLOW" zu sehen. Dieser stimmt uns über eine Minute lang mit packenden In-Game-Sequenzen auf den Psycho-Horror-Titel ein und macht Lust auf mehr.

"BrokenLore: FOLLOW" war im Dezember 2025 enthüllt worden.