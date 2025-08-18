BrokenLore: LOW auch für Konsole

Entwickler Serafini Productions kündigt "BrokenLore: LOW" auch für die Konsolenwelt an. Einen konkreten Releasetermin für die Umsetzungen gibt es ebenfalls schon.

Demnach wird "BrokenLore: LOW" ab 15. September auch für PS5 und Xbox Series X erhältlich sein. Einen Trailer zu den Portierungen bekommen wir jetzt schon gezeigt. Darin stimmen uns düstere Szenen auf ein gruseliges Spielerlebnis ein. Einflüsse von Genrekollegen, wie etwa "Forbidden Siren" oder "Outlast" sind dabei nicht zu verleugnen.

Bei "BrokenLore: LOW" handelt es sich nämlich um ein Horrorspiel aus der Egoperspektive. Darin tauchen wir in das düstere Vorspiel der Geschichte von "BrokenLore" ein. Angesiedelt ist der Titel in einem hyperrealistischen und klaustrophobischen japanischen Dorf, verflucht von übernatürlichen Kräften. Für genügend Spannung sollte also gesorgt sein.

"BrokenLore: LOW" ist bereits seit 20. Februar für den PC erhältlich.