Bubsy 4D erscheint im Mai

Bubsy, the Bobcat, kehrt auf die Bildschirme zurück! Wie jüngst bekannt wurde, soll der neueste Ableger der Serie, „Bubsy 4D“, noch in diesem Jahr veröffentlicht werden. Dabei wurde bereits ein konkretes Erscheinungsdatum genannt, ebenso wie Details zu einer geplanten Retail-Version.

Bubsy trat erstmals mit der Veröffentlichung von „Bubsy in Claws Encounters of the Furred Kind“ in Erscheinung, das 1993 für das Sega Genesis beziehungsweise Mega Drive veröffentlicht wurde. Seither folgten immer wieder Neuauflagen und Remakes, wobei „Bubsy: Paws on Fire!“ aus dem Jahr 2019 bislang den letzten Eintrag der Serie markierte.

Dies wird sich jedoch in naher Zukunft ändern. „Bubsy 4D“ soll bereits am 22. Mai 2026 für alle gängigen Plattformen in den jeweiligen Stores erscheinen. Besitzer einer Nintendo Switch oder Nintendo Switch 2 erhalten zudem die Möglichkeit, den Titel in physischer Form zu erwerben. Die sogenannte Pawsome Edition erscheint zeitgleich im Handel und wird als dedizierte Version für Switch 1 beziehungsweise Switch 2 angeboten.