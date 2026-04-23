Bubsy 4D: Demo für die Konsolenwelt verfügbar

Publisher Atari und Entwickler Fabraz geben bekannt, dass eine spielbare Demo von "Bubsy 4D" für die Konsolenwelt verfügbar ist. Über einen neuen Trailer zu dem spielbaren Appetithappen freuen wir uns gleichzeitig auch.

Hier werden wir genau 25 Sekunden lang auf die Demo von "Bubsy 4D" eingestimmt. Dabei bekommen wir hauptsächlich das spielerische Grundgerüst erklärt und können auch dem Soundtrack lauschen. Unklar ist dagegen, ob wir den erzielten Fortschritt in die Vollversion übernehmen können.

Bereits seit Januar kennen wir den Releasetermin von "Bubsy 4D". Unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Bubsy 4D" erscheint am 22. Mai für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC.