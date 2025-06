Baldige Entlassungen bei Build a Rocket Boy?

Es sieht so aus, als würde es leider auch bei Entwickler Build a Rocket Boy bald zu einem Stellenabbau kommen. Zumindest wurden jetzt die ersten Anzeichen dafür gesichtet.

So hat eine anonyme Quelle verlautbaren lassen, dass schon gestern ein gesetzlich vorgeschriebenes 45tägiges Konsultationsverfahren begonnen hat. Dies ist ein Schritt, der laut britischem Arbeitsrecht ab einer geplanten Entlassung von mindestens 100 Beschäftigten erforderlich ist. Als Hauptgrund dafür wird der missglückte Launch von "MindsEye" angegeben.

Offizielle Zahlen nannte das Studio bisher nicht. Die Zahl der betroffenen Mitarbeiter könnte dabei jedoch am Ende deutlich dreistellig ausfallen: Build a Rocket Boy beschäftigt nämlich laut Unternehmensangaben derzeit rund 500 Personen, davon etwa 300 in Grossbritannien und 200 an weiteren internationalen Standorten.