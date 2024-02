Auch bei dem Entwickler Build A Rocket Boy ist es mittlerweile leider zu einem Stellenabbau gekommen. Ein offizielles Statement dazu liegt ebenfalls vor.

Der Umfang der Entlassungen bei Build A Rocket Boy ist noch nicht bekannt, aber es steht fest, dass mehrere Niederlassungen weltweit betroffen sind. Build A Rocket Boy hat sein Headquarter in Edinburgh, aber auch Büros in Budapest, Montpellier und China. Das offizielle Statement dazu liest sich folgendermassen:

"Wir haben zwar grosse Fortschritte bei der Entwicklung unserer Produkte gemacht, aber wir sind jetzt in einer Position, in der wir die Arbeitsweise in unserem gesamten Unternehmen ändern müssen, um ein agileres Studio zu werden und die Anforderungen unserer Projekte zu erfüllen. Um dies zu erreichen und uns neu auszurichten, haben wir die äusserst schwierige Entscheidung getroffen, die Streichung einer Reihe von Stellen weltweit vorzuschlagen. Dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen, und wir arbeiten mit den Betroffenen in dieser schwierigen und herausfordernden Zeit zusammen."