Build a Rocket Boy: Erneute Entlassungen

Bei Entwickler Build a Rocket Boy ist es leider erneut zu Entlassungen gekommen. Deren Umfang ist bereits bekannt.

Ein offizielles Statement zu dem Thema liegt zwar noch nicht vor, aber dank eines Berichts von Kotaku wissen wir schon, dass diesmal 170 Mitarbeiter von Build a Rocket Boy ihren Job verloren haben. Betroffen ist dabei das Team hinter "MindsEye". Somit schrumpft die Belegschaft des Entwicklers auf ungefähr 80 Personen.

Insgesamt handelt es sich hierbei schon um die dritte Entlassungswelle bei Build a Rocket Boy innerhalb eines Jahres. Zuletzt war es im März zu einem Stellenabbau gekommen. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

*Build A Rocket Boy wurde 2016 vom ehemaligen GTA-Produzenten Leslie Benzies gegründet. *